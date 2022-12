Ip acquista il 100% della Raffineria di Trecate, che trasferisce a Roma il quartier generale

Il gruppo Italiana Petroli (IP) raddoppia la capacità di raffinazione salendo al 100% del capitale della Sarcom (Società per Azioni Raffineria Padana Oli Minerali srl) di San Martino di Trecate (Novara). Il gruppo romano, principale attore privato italiano nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità, acquista da Esso il 75,19% della società che si aggiunge al suo 24,81% detenuto del 2018, al momento dell’acquisizione delle attività di TotalErg. IP Con la sua rete di 4.600 Punti Vendita capillarmente diffusi in tutto il Paese, la sua rete logistica e la sua capacità di raffinazione rappresenta un partner essenziale per la mobilità di tutti gli italiani. L’operazione consente al gruppo presieduto da Ugo Brachetti Peretti di affacciarsi al 2023 con una robustezza industriale in una fase molto particolare della situazione energetica mondiale.

Sarcom gestisce un efficiente complesso logistico industriale costituito dalla raffineria ubicata in San Martino di Trecate (Novara), dal deposito di Quiliano (Savona) connesso al sistema di ormeggio multi boa nella rada di Vado Ligure, e da una rete di oleodotti. La raffineria, situata nel cuore del triangolo industriale compreso tra le città di Torino, Genova e Milano, rappresenta una realtà importante per la produzione di carburanti e altri prodotti petroliferi destinati a rifornire l’Italia settentrionale grazie al suo collegamento con 11 depositi attraverso una vasta rete di oleodotti - di proprietà, in gestione o di terzi.



Fondata a Torino nel 1947 dalla Fiat e dalla Caltex, la Sarpom inizia la sua attività nel 1952 e nel corso degli anni ha mantenuto un alto livello di investimenti per il continuo miglioramento degli impianti, dei processi produttivi e per mantenersi competitiva, operando con alti standard di sicurezza e rispetto per l’ambiente.



Il petrolio lavorato dalla Sarpom per conto dei suoi soci viene scaricato dalle petroliere presso il campo boe di Vado Ligure a 900 metri dalla costa. Da qui viene trasferito per mezzo di tubazioni sottomarine al deposito di Quiliano da dove è poi inviato alla raffineria tramite oleodotto.



La raffineria di Trecate, che dà lavoro a 400 dipendenti, ha una capacità di produzione di 9 milioni di tonnellate l’anno, è dotata di impianti di distillazione e di successiva lavorazione tramite processi di conversione catalitica per la trasformazione del greggio in prodotti petroliferi finiti: GPL, benzina, kerosene per trasporto aereo, gasolio per autotrazione e riscaldamento, olio combustibile per uso marittimo e altri usi industriali.

Questo cambio di proèprietà è stato preceduto dal trasferimento della sede sociale Sarcom a Roma, deciso dal cda della società del 23 novembre nel corso del il presidente Giovanni Murano «ha informato i presenti della circostanza che il Socio Esso Italiana, a far data dal 12 dicembre 2022, trasferirà i propri uffici centrali al nuovo indirizzo di Via del Serafico 89-91 in Roma» si legge nel verbale. «Egli a tal proposito ricorda agli intervenuti come la Società benefici delle sinergie di gruppo che assicurano a questa un adeguato supporto anche di carattere amministrativo da parte delle funzioni di staff della Esso, aggiungendo che, in ragione del trasferimento degli uffici centrali di quest’ultima, alcuni dei Consiglieri di Amministrazione della Sarpom, incluso il Presidente, sposteranno il proprio centro di attività presso l’indirizzo di Via del Serafico 89-91».