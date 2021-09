Intesa Sanpaolo, il 14 ottobre assemblea su dividendo 2020 da riserve

1 Minuto di Lettura

Lunedì 13 Settembre 2021, 15:15







(Teleborsa) - E' convocata per il 14 ottobre prossimo, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo, per discutere e deliberare in materia di riserve.



In particolare, si legge nella nota della banca, "sulla distribuzione di parte della Riserva straordinaria a valere sui risultati 2020 e la apposizione di un vincolo di sospensione d'imposta su parte della Riserva sovraprezzi di emissione, a seguito del riallineamento fiscale di talune attività intangibili".