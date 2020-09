© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Tutte le imprese operanti sul fronte della internazionalizzazione, autentico vanto del Made in Italy, sono impegnate in uno sforzo senza precedenti per mantenere le quote di mercato e far sì che l'Italia conservi il proprio ruolo nello scenario internazionale". Lo sottolinea laapprezzando l'impegno che il Governo ha profuso attraverso ile auspicando "un attivo coinvolgimento nelle fasi di monitoraggio e adeguamento così come previsto dal Patto stesso".Riscontrando il successo delle misure messe a disposizione per sostenere l'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale attraversocon, la Cna lancia unaffinché venga ampliata la platea dei beneficiari di tali strumenti. "Tante imprese – evidenzia la Cna –, ancora intenzionate a predisporre programmi promozionali per i prossimi mesi e a presentare domande entro il 31 dicembre, auspicano di poter essere supportate dalle misure Simest"."Cna ha chiesto aidi sostenere ancora queste misure destinando ulteriori risorse affinché – spiega la– si possa andare incontro allo straordinario interesse mostrato dalle imprese, garantendo un ampio supporto al loro impegno".