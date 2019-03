Instagram, arriva un tasto per comprare direttamente dall'App

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un tasto che dà la possibilità di effettuare acquisti direttamente dall'interfaccia utente, è questa la proposta accattivante lanciata da. Il social network multimediale ha infatti annunciato l'arrivo sulle sue pagine del pulsante "" sul profilo di alcuni prodotti di alcuni marchi.Cliccando sopra compariranno iche una volta selezionati porteranno il compratore a poter procedere alo la app di Instagram. Verranno chiesti all'utente di fornire dei dati relativi al nome, email dati di pagamento e indirizzo di spedizione e, una volta effettuato l'acquisto, questi verranno salvati e riutilizzati per le successive transazioni. Sempre sull'app, l'iscritto avrà poi aggiornamenti sul trasporto e consegna, in modo da poter monitorarne il percorso e le tempistichePer ora questa funzione, oltre ad essere ine disponibile solo per gli utenti a stelle e strisce, ha coinvolto solo grandi marchi come Prada, Adidas, Burberry, Dior e Nike. Per gli altri a cui non è ancora possibile usufruire dell'upgrade, il social di proprietà di Facebook consente dii procedere accedendo al sito internet dei vari produttori.