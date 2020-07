INPS - Bankitalia, Cig Covid utilizzata da oltre la metà delle imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In piena pandemia, nei mesi di marzo e aprile,ha fatto ricorso allainteressando, complessivamente, quasi il. Questi i dati che emergono dallo studio, effettuato dallain collaborazione con lasulla base di tutti gli strumenti di integrazione salariale previsti per fronteggiare l'emergenza sanitaria: Cassa integrazione guadagni (Cig) ordinaria, assegni dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale (Fis) e Cig in deroga, sia pagati direttamente dall'Inps sia portati a conguaglio dalle imprese.Ogni impresa in Cig-Covid ha risparmiato circapresente in azienda (a prescindere dall'incidenza dei lavoratori in Cig). Tra leche hanno utilizzato prevalentemente la Cig-Covid in deroga, l'importo medio risparmiato grazie alla riduzione dell'orario di lavoro è stato pari aUn risparmio che per le, che hanno fruito dell'assegno ordinario Covid, è arrivato quasi aCifra simile per leche hanno fatto uso prevalentemente alla Cig ordinaria Covid per le quali il risparmio è stato di circaOgni lavoratore in Cig-Covid ha subito, in media, unadi lavoro a tempo pieno (pari a 173 ore in marzo e aprile), perdendo, secondo le attuali stime, il 27,3% del proprio reddito lordo mensile. Lo studio rileva un utilizzo della Cig-Covid più elevato nei settori con una dinamica più sfavorevole dell'attività in seguito allo scoppio della pandemia. Si tratta dei settori con alta incidenza die, dunque, sottoposte a lockdown nei mesi di marzo e aprile. Tuttavia anche in settori in cui i livelli produttivi o il fatturato non sono diminuiti rispetto al periodo precedente la pandemia, l'utilizzo della Cig-Covid ha coinvolto una quota significativa di imprese (circa il 20% nella manifattura e il 30% nei servizi).A livello regionale la quota di imprese che ha fatto ricorso alla Cig-Covid è pari al, al, ale alBuona parte delle differenze tra macroaree – spiega l'analisi – va imputata all'eterogeneità nelle caratteristiche delle imprese, con riferimento in modo particolare al settore di attività, relativamente più sbilanciato nel Mezzogiorno a favore dei settori dell'alloggio e della ristorazione, delle costruzioni e del commercio al dettaglio non alimentare, che hanno maggiormente subito le conseguenze della crisi.