Inps, a giugno scatta il conguaglio per le pensioni

(Teleborsa) -conseguente al taglio della rivalutazione annuale delle pensioni per il 2019, previsto dall'ultima legge di bilancioe applicato da aprile.Come anticipato, l'istituto ha avuto il via libera dal governo per(quelle cioè sopra i 100mila euro annui) e per il conguaglio di quelle sopra tre volte il minimo, recuperando a giugno 2019 "la differenza relativa al periodo gennaio-marzo 2019", come si legge nella nota pubblicata sul sito."Lo avevamo denunciato da tempo e ora abbiamo la certezza", ha commentato il segretario generale dello Spi-Cgil, Ivan Pedretti. "Dopo averli definiti avari, iOvviamente il tutto avverrà. Fanno come e peggio degli altri. Alla faccia del cambiamento"."Il primo giugno - conclude - i pensionati saranno in migliaia alla manifestazione indetta dai sindacati in piazza San Giovanni a Roma anche per denunciare questo ennesimo danno nei loro confronti".