Innovatec, accordo per cessione crediti Ecobonus-Superbonus

(Teleborsa) - Innovatec, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech, ha comunicato che la controllata Innovatec Power ha siglato una partnership con Unicredit per la cessione pro soluto di crediti derivanti dallo sconto in fattura previsto per l'Ecobonus-Superbonus, con un plafond di 100 milioni di euro.

L'accordo consente a Innovatec di monetizzare il credito fiscale generato dagli interventi di riqualificazione energetica in corso, "rendendo anche finanziariamente sostenibile il circolo virtuoso avviato col progetto House Verde", viene sottolineato in una nota. Il 10 novembre Innovatec aveva comunicato che l'ammontare dei contratti definitivi HouseVerde risultavano pari a 85 milioni di euro, mentre le proposte progettuali, ulteriori rispetto alle iniziative già contrattualizzate, ammontavano a 78 milioni di euro.