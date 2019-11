Infrastrutture, De Micheli: 950 milioni per ponti e dissesto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilche imperversa ormai da giorni sull'ha messo ancor più in evidenza ladel nostro territorio rimettendo al centro del dibattito lacheha detto la Ministra per le Infrastruttureche ha aggiunto: "Non possiamo pensare chein un minuto. Questo è un racconto che non sta in piedi. Mettiamo un più di serietà nel dire che ogni nostra azione sarà orientata alla manutenzione straordinaria. E questonon potrà che avere unOccorre agire in fretta. "Con alcuni aspetti dobbiamo cominciare a fare i conti. Il che ovviamente non giustifica ilcon cui questo Paese ha affrontato alcune situazioni, in particolare quella che riguarda ilPer questo abbiamo già assegnatoalle Regioni che hanno presentato i progetti, perchè tutta la progettazione è in capo a loro. Ci sono Regioni che ne hanno presentati molti, altre meno", ha sottolineato ancora De Micheli, in una intervista al Corriere della Sera. "Da ottobre - ha proseguito - abbiamo previstodi manutenzione straordinaria e di nuovastanziando. C'è poi la richiesta da parte delle Province di risorse per una serie di ponti di loro proprietà che hanno bisogno di manutenzione e stiamole risorse per questo in Legge di Bilancio. Si tratta di capire se- Il Governo ha deciso di stanziareda inserire nella prossima Manovra, ha detto la Ministra in una conferenza stampa del Governo a Palazzo Chigi per l'emergenza maltempo.Tali fondi, ha spiegato, serviranno "per dare una. La De Micheli ha annunciato per i prossimi giorni una due diligence sullo stato di attuazione e i costi dela cui sempre in Manovra verranno destinatii, mentre a dicembre si riunirà ilper la questione delle Grandi navi in