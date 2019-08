Infopoint aperti negli aeroporti di Lamezia e Reggio Calabria

(Teleborsa) - La telenovela degli infopoint turistici negli aeroporti calabresi si è risolta, almeno per il momento e i prossimi due mesi, con la riapertura da ieri degli uffici sia a Lamezia che a Reggio Calabria. Il Dipartimento del Turismo della Regione Calabria è intervenuto invitando la società di gestione Sacal ad annullare le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio nei due infopoint aeroportuali fino a dicembre 2019.



Gli uffici di informazione turistica sono aperti rispettivamente dalle 7:00 alle 24:00 nello scalo di Lamezia e dalle 9:00 alle 23:00 in quello di Reggio di Calabria.



