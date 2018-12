India, dimissioni a sorpresa del governatore della banca centrale

(Teleborsa) - Dimissioni inattese del numero uno della banca centrale del Paese, Urjit Patel. Per motivi "personali" ha spiegato il banchiere, ma secondo la stampa indiana dietro la scelta di dimettersi si celerebbero le tensioni aperte con il premier Narendra Modi che più volte ha cercato di influenzare la politica monetaria.



Patel era in carica dal settembre del 2016 e avrebbe dovuto terminare il mandato tra un anno.



La mossa del governatore, che mette fine a una impasse in vita già da qualche mese, arriva a pochi giorni dalla riunione del consiglio direttivo della Banca, previsto per il 14 dicembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA