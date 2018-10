Inarrestabile Netflix: nel terzo trimestre fa il pieno di utili e nuovi abbonati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non accenna a diminuire il fenomeno Netflix. Nella piattaforma streaming statunitense ha, raggiungendo quota 137 milioni di utenti nel mondo. Si tratta di una(5 milioni), che ha permesso alle azioni della società di guadagnare fino al 17% nella sessione after hours di Wall Street. Non solo: le azioni sono arrivate a toccare, cosa che ha portato la valorizzazione complessiva ai livelli di giganti quali Comcast, primo operatore di TV via cavo negli USA, e Walt Disney, maggiore società di entertainment al mondo.E la corsa non si ferma: per l'intero 2018 Netflix stima 28,9 milioni di nuovi clienti, un nuovo record nella storia del Gruppo.Quanto al bilancio,, a fronte dei 68 cent del consensus mentre, in linea con le stime.Per il quarto trimestre Netflix stima ricavi a 4,199 miliardi di dollari.