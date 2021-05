14 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







(Teleborsa) - I risultati del primo trimestre 2021 de Il Sole 24 Ore chiudono in miglioramento rispetto al medesimo periodo 2020 grazie "al miglior andamento dei ricavi (+1,8% a 44,1 milioni di euro) combinato alle azioni di contenimento dei costi, pur risentendo ancora degli impatti dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19".

Nel dettaglio, i ricavi editoriali sono in crescita di 0,7 milioni di euro (+2,8% da 24,4 a 25,1 milioni di euro) principalmente per lo sviluppo dei ricavi derivanti da abbonamenti digitali al quotidiano, al sito www.ilsole24ore.com, ai prodotti dell'area Tax & Legal, da collaterali e libri, che compensano la contrazione dei ricavi generati da abbonamenti al quotidiano cartaceo e da vendita di periodici. Ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 11,1 milioni di euro, in calo di 0,4 milioni di euro (-3,3%) rispetto al primo trimestre 2020. I ricavi diffusionali del quotidiano cartaceo ammontano a 6,3 milioni di euro, in calo di 1,1 milioni di euro (14,6%) rispetto al primo trimestre 2020. I ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 4,8 milioni di euro, in incremento di 0,7 milioni di euro (+17,4%) rispetto al pari periodo del precedente esercizio. I ricavi pubblicitari sono in linea al primo trimestre dell'esercizio precedente e sono pari a 16,5 milioni di euro. Tale risultato - spiega il Gruppo in una nota - è stato ottenuto "grazie all'autorevolezza e all'alta qualità dei contenuti che hanno consentito a Il Sole 24 ORE di arginare meglio del mercato gli effetti negativi della pandemia e anche grazie al lancio del nuovo formato del quotidiano avvenuto il 16 marzo 2021". I ricavi pubblicitari di Gruppo hanno registrato un risultato migliore rispetto all'andamento di mercato di riferimento in calo del 10,1% (Fonte: Nielsen – gennaio/ marzo 2021).

Gli altri ricavi registrano una crescita di 0,1 milioni di euro (+3,3% da 2,4 a 2,5 milioni di euro), nonostante la contrazione dei ricavi dell'area Cultura compensata dallo sviluppo delle nuove iniziative dell'area Tax & Legal. I ricavi dell'area Tax & Legal risultano in crescita rispetto al primo trimestre 2020, con i ricavi di editoria elettronica dell'area Tax & Legal sono pari a 9,2 milioni di euro in crescita di 0,6 milioni di euro (+6,9%) verso il primo trimestre 2020.

Dati consolidati del Gruppo

Ebitda negativo per 0,5 milioni di euro, in miglioramento di 1,1 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 1,6 milioni al 31 marzo 2020; Ebit negativo per 4,5 milioni di euro, in miglioramento di 1,0 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 5,6 milioni al 31 marzo 2020; Risultato netto negativo per 5,7 milioni di euro in miglioramento di 0,3 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 5,9 milioni al 31 marzo 2020.

Dati consolidati al netto di oneri e proventi non ricorrenti:

Ebitda negativo per 0,5 milioni di euro, in miglioramento di 1,1 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 1,6 milioni al 31 marzo 2020. Ebit negativo per 4,2 milioni di euro, in miglioramento di 1,4 milioni di euro rispetto al valore negativo per 5,6 milioni al 31 marzo 2020. Risultato netto negativo per 5,3 milioni di euro, in miglioramento di 1,4 milioni di euro rispetto al risultato negativo per 6,0 milioni al 31 marzo 2020).

Outlook. "Il Piano 2021-2024 conferma il progressivo miglioramento degli indicatori economici e finanziari, trainati dalla crescita dei ricavi consolidati e dalla riduzione dei costi. Rispetto al Piano 2020-2023 post-Covid - si legge nella nota - "le stime aggiornate proiettano per l'esercizio in corso una ripresa più lenta, per gli effetti della pandemia, e un'accelerazione negli anni successivi. Il Gruppo continua a monitorare con estrema attenzione sia l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al virus Covid-19, sia l'andamento dei mercati di riferimento rispetto alle ipotesi di Piano, valutando l'effettiva possibilità di riprogrammare le iniziative previste, mantenendo al contempo un'attenzione proattiva e costante al contenimento di tutti i costi e all'individuazione di iniziative che possano ulteriormente mitigare il rischio legato ai ricavi a tutela di redditività e flussi di cassa attesi".