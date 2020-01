Il mercato immobiliare non cresce più: nel 2019 prezzi fermi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con Milano e Venezia in testa, uniche a registrareSono alcuni dei dati emersi dal report dell'sul mercato residenziale in Italia nel secondo semestre 2019 da cui emerge che, a livello nazionale,Secondo l'Osservatorio, laPermane la, dove in un anno i, scendendo a una media di 1.537 euro/mq, mentre si registrano(1.946 euro/mq) e nei grandi centri (2.592 euro/mq), con un aumento dell'1,6% su base annuale. Nonostante un calo annuale pari a quasi un punto percentuale, i, con una richiesta media per il settore residenziale di 2.235 euro/mq.Le, mentre nei piccoli centri la variazione rispetto al 2018 è ancora negativa (-0,4%) e la cifra media per comprare un immobile è di 1.629 euro/mq.Nel, raggiungendo la media di 3.592 euro al metro quadro, anche se, con una media di 3.856 euro/mq che arriva da una crescita annuale del 4,1%.Insieme a Milano e Firenze, sonoe in cui il mercato del mattone registra una grande vivacità: nella Laguna, a dicembre 2019 i prezzi risultano cresciuti del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2018, raggiungendo la richiesta media di 3.142 euro/mq. A Bologna, invece, l'aumento su base annua è stato del 4,1%, con un costo medio di 2.867 euro/mq.Rispetto al 2018: a fronte di un calo dell'1% in un anno, il prezzo richiesto nella Capitale si ferma a 3.141 euro/mq.Si rilevano, con costi medi che però rimangono distanti dagli altri capoluoghi citati finora: rispettivamente nelle due città si richiedono in media 1.543 e 2.137 euro al metro quadro. Risultano, invece,, con variazioni annuali appena sopra lo 0%.. Superano la perdita di tre punti percentuali anche i valori immobiliari registrati a Potenza, Genova, Ancona e Bari.– dichiara, ad di Immobiliare.it – Gli: la vera riqualificazione necessaria per questo patrimonio è quella che coinvolge gli interi stabili e non le singole unità abitative".