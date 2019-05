Il Gruppo Autogrill cede le attività autostradali canadesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Autogrill rivoluziona l'attività in, costituite dalle partecipazioni detenute dalle canadesi HMSHost Motorways Inc. e HMSHost Motorways L.P, in tre distinte partnership cui si aggiungono le attività in concessione di tre aree di servizio interamente possedute e gestite da SMSI, controllata di HMSHost.Anche KD Infrastructure L.P. ("KDLP"), partner di HMSHost nelle tre partnership, cede contestualmente le sue quote di partecipazione.L'accordo prevede inoltre corrispettivi aggiuntivi basati su iniziative successive al closing.che hanno concessioni di durata sino al 2060 e hanno realizzato nel 2018 un fatturato annuo complessivo pari a 111 milioni di dollari USA.Le attività cedute da HMSHost includono: le attività di SMSI, partecipazione 100% detenuta da HMSHost; HK Travel Centres LP, partecipazione 51% detenuta da HMSHost; HKSC Developments LP & HKSC Opco LP, partecipazione 49% detenuta da HMSHost.Positivo il titolo in avvio a Piazza Affari: +1,23%.