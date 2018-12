Il futuro di Piaggo Aerospace in un sorteggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il futuro di, l'azienda di Villanova d'Albenga con 1.114 dipendenti, che rappresenta un importante pezzo di storia dell'industria aeronautica italiana, è affidato alla dea bendata.Dopo la domanda di amministrazione straordinaria, formulata il 23 novembre scorso,che dovrà traghettare l'azienda verso lidi sicuri e garantire continuità ai suoi programmi, in particolare quelli legati alloTra le decine di candidature pervenute al ministero dello Sviluppo economico ci sarebbero quella di, ex numero uno di Finmeccanica (oggi Leonardo). Lo stesso manager che lo scorso anno per Fincantieri gestì il dossier Piaggio, allora nelle mani del fondo degli Emirati Arabi Uniti, il cui disimpegno ha scatenato la crisi dell'azienda ligure. L'altro papabile, già amministratore delegato di Selex Communications.