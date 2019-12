Ikea ribadisce centralità Italia e conferma investimenti

(Teleborsa) - "L'Italia è uno dei mercati più importanti per IKEA e per questo stiamo continuando a investire nel Paese, come dimostrano le recenti aperture a Roma".



Così IKEA in relazione ad alcuni articoli di stampa, che avevano ipotizzato un ritiro delle aperture ad Arese e Verona a causa di problemi burocratici. Ipotesi rilanciata dalla Cgia, confederazione dell'artigianato e della piccola impresa di Mestre, in relazione al'esiguità di investimenti delle multinazionali estere in Italia.



"La decisione di non procedere con i progetti ad Arese e Verona - si precisa - è stata presa indipendentemente dalle discussioni politiche sulle chiusure domenicali. IKEA non intende commentare ulteriormente un'iniziativa legislativa che è ancora in discussione". © RIPRODUZIONE RISERVATA