Huawei, ricavi in aumento nel 1° trimestre dell'anno

(Teleborsa) - In aumento i ricavi di Huawei Technologies nel primo trimestre dell'anno nonostante le accuse di violazioni della sicurezza informatica degli ultimi mesi.



Il gruppo di tlc cinese ha archiviato il periodo gennaio - marzo 2019 con un fatturato in crescita del 39% a 179,7 miliardi di yuan, circa 26,8 miliardi di dollari, grazie soprattutto agli ordini di smartphone aumentati del 50% a 59 milioni di unità dai 39,3 milioni dello stesso periodo del 2018.



"Queste cifre mostrano che stiamo ancora crescendo, non diminuendo", ha dichiarando Ren Zhengfei, fondatore e presidente della multinazionale con sede a Shenzhen.



Nessuna indicazione è stata fornita, invece, sull'utile netto di periodo. © RIPRODUZIONE RISERVATA