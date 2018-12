Hitachi rileva controllo business energia di ABB

(Teleborsa) - Hitachi ha rilevato il controllo del business dell'energia (Power Grids ) di ABB per 6,4 miliardi di dollari. Lo annunciano con una nota le due compagnie indicando che la quota rilevata è all'l'80,1% della business unit.



Il prezzo implica un enterprice value (valore complessivo del business) di 11 miliardi di dollari. Una nota precisa però che il prezzo definitivo verrà stabilito irrevocabilmente con la firma.



Il contratto prevede anche un'opzione a favore di Hitachi per l'acquisto della partecipazione residua della divisione sino al 100% del capitale. L'operazione si concluderà entro la prima metà del 2020.



ABB ha anche annunciato che, grazie agli introiti di questa operazione, restituirà almeno 7,8 miliardi agli azionisti tramite operazioni di buyback o altre misure da decidere.





