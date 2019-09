Helsinki, capitale della sostenibilità: obiettivo emissioni zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Progetto davveroper lache punta a diventare uno degli esempi più virtuosi in, pronta a fare da esempio alle altri capitali.una delle città più sostenibili al mondo, alza l'asticella e ormai già da qualche anno sta lavorando per diventarecon il Governo che proietta il Paese verso il traguardo emissioni zero di CO2 già nel 2035 (15 anni prima dell'Europa, che punta al 2050), attraverso un piano che porterà entrole emissioni generate sul territorio e compensare le rimanenti, grazie all'abbassamento dei consumi dei riscaldamenti nelle abitazioni, alla produzione di un sesto dell'elettricità cittadina attraverso l'uso di pannelli fotovoltaici e ai trasporti elettrici.Una vera e propriache coinvolge tanti settori, compreso ilcome testimonia il progettolanciato dalla città nell'ottica di semplificare e accrescere l'approccio a una, fornendo gli strumenti per vivere la capitale in modo sostenibile e promuovendo azioni concrete per sposare ladel luogo.Cresce sempre di più la, a pochi giorni dallo sciopero globale per il clima che ha paralizzato intere città, anche italiane e in tutto il pianeta, portando in piazzala cosiddetta generazione Greta, con riferimento all'attivista svedese divenuta simbolo della lotta alsi possano perseguire insieme e ne abbiamo una prova qui da noi", dice un esponente della confindustria finlandese. In quest'ottica, sembra proprio chesiano un