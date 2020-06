© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Pensiamo che l'Italia s'incammini sulla" e "dentro questo nuovo orizzonte si ripropone l'esigenza, tra le riforme importanti che questo Governo dovrà realizzare, anche di riprendere il lavoro sulla". Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Robertoal Convegno onlineorganizzato da Il Sole24Ore."E' evidente che lodebba collocarsi dentro una pianificazione, una strategia anche di esame dei numeri" che "sono in costante movimento", ha chiarito il Titolare del Tesoro secondo il quale "Un intervento congiunturale per abbassare l'IVA è uno degli strumenti possibili". E, ha continuato, "stiamo esaminando tutte le varie opzioni, tra cui questa" ma tenendo presente la questione delle "risorse".Centrale anche il capitolo del "tesoretto" europeo con il quale "gli investimenti pubblici e privati" e "dentro questo- prosegue Gualtieri - si possono definire degli spazi per unache deve essere orientata allaallaalladelsul lavoro, sull'impresa e al contrasto all'che ha deiServe un'azione. "L'obiettivo del Governo è quello di una riduzione del costo del lavoro e lo abbiamo iniziato a fare", chiarisce Gualtieri che rivendica lae di aver scongiurato l'aumento dell, cancellando le clausole di salvaguardia.Non preoccupa l'andamento delle"perchè avevamo previsto una riduzione delle entrate fiscali che c'è stata, in linea con le nostre previsioni o inferiore alle nostre previsioni", ha osservato Gualtieri per il quale la "tenuta dellaappare solida, ovviamente con unIl Ministro ha ovviamente sottolineato che siamo in presenza di un ca parta già dal t