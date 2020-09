Gruppo FS, pronti altri 14 Frecciarossa per collegamenti con il Sud Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Arrivano altri 14sulla rottanella programmazione ordinaria diche portano a 66 le corse straordinarie tra Frecciarossa e Frecciargentento che collegano il Mezzogiorno in queste ultime settimane di estate.A darne notizia è il portale del Gruppo FS che sottolinea come l'incremento sia il risultato di uncontinuo della domanda e di una capacità di rispondervi con un adeguamento progressivo dell'offerta.Tali attività vedono coinvolte da un latoe dall'altroche, in qualità di gestore dell'Infrastruttura, ha l'onere di individuare la disponibilità delle tracce orarie e di metterle in vendita a tutte le Imprese Ferroviarie richiedenti.Come sottolinea FS, prosegue quindi l'incremento dei collegamenti per ila testimonianza di una domanda ancora consistente e della volontà del Gruppo di assecondarla, sostenendo così ilinterno e venendo incontro alle esigenze didi chi ha scelto l'Italia per le proprie vacanze in una stagione segnata dalGli ultimi treni Frecciarossa aggiuntivi sulla linea Milano - Reggio Calabria sono acquistabili sui sistemi di vendita Trenitalia, per i viaggi fino alda nord a sud, e fino alda Reggio Calabria a Milano.