Gruppo CAP inaugura l'ARCA: nuova sede pensata come spazio aperto alla cittadinanza

(Teleborsa) - Ilche gestisce il servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano,- che non si propone solo come edificio pubblico dedicato al servizio fornito alla cittadinanza, ma come unoed attento ai bisogni delle persone che ci vivono. Ne ha parlato a Teleborsa, Direttore relazioni esterne e crs del Gruppo CAP."Quando il Gruppo CAP ha deciso di investire in questa iconica sede, l'ARCA, ha deciso di.", ha affermato il manager, spiegando che "sono ospitati" in questo spazio un. Spazi che - ha sottolineato Colle - "ospiteranno una serie di iniziative ed eventi, che in parte saranno costruiti da noi o dal gestore degli spazi polifunzionali, del bar-caffetteria e dell'auditorium, ma soprattutto saranno accoglienti rispetto ai contenuti che emergeranno dalla città e dal quartiere".ed aperte a tutti e saranno anche pensate per intercettare i bisogni che sono stati espressi dal quartiere", ha precisato il manager, ricordando che prima di iniziare la costruzione della sede è statoIlospitato dall'ARCA è in calendario la: una lectio magistralis del teologoche affronterà i tema dell'acqua pubblica in chiave filosofica e teologica. Sono poi previsti una serie di eventi che occuperanno la piazzanei mesi di settembre e ottobre.Parlando della situazione attuale, il manager di CAP ha affermato "credo chenell'opinione pubblica e, finalmente, i cittadini si sono resi conto delldi buona qualità. Questo è stato un anno particolarmente siccitoso e purtroppo ce ne aspetteranno molti altri, perché le conseguenze di, possiamo provare a frenarle, ma non possiamo sfuggire"."Dovremo, pensando che non sia più una risorsa inesauribile ma una risorsa finita da conservare con grande attenzione", ha concluso.