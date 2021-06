Green Pass subito operativo: ecco come richiederlo e come usarlo

(Teleborsa) - E' operativo il Green Pass italiano, dopo che il Premier Draghi ha firmato il decreto per l'attivazione della piattaforma per la gestione delle certificazioni verdi. Un passo importante per le "riaperture" e per vivere la nuova "normalità", che consentirà di partecipare ad eventi, feste e matrimoni e viaggiare in Italia o all'estero grazie all'avvenuta vaccinazione o attestazione di negatività al Covid-19. Il Green Pass italiano rispetta le linee guida fornite per il Pass europeo attivo dal 1° luglio.

Come sarà il Green Pass?

Il documento sarà gratuito, in formato digitale o stampabile, ed attesterà una delle seguenti condizioni: la vaccinazione contro il Covid-19, l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall'infezione. La certificazione, in formato digitale o cartaceo, conterrà un QR Code che ne verifica autenticità e validità.



La certificazione è frutto del lavoro congiunto di Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, in collaborazione con la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19 e con il supporto del partner tecnologico Sogei, che ha messo in piedi la piattaforma di certificazione.

Dal 1° luglio il Green Pass sarà validò come Eu digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen.

Ecco come riceverlo o scaricarlo



La piattaforma nazionale, realizzata e gestita da Sogei, prende il via immediatamente: da giovedì 17 giugno sono scattate le notifiche via email o sms, con l'avviso che la certificazione è disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone. L'invio dei messaggi e lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il mese di giugno, e sarà pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per l'attivazione del pass europeo prevista per il 1° luglio.

La Certificazione verde COVID-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare da diversi canali digitali: sul sito dedicato dgc.gov.it, sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, mediante le app Immuni ed IO.

In caso di difficoltà o indisponibilità, nell'uso di strumenti digitali, saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti che hanno accesso al sistema Tessera Sanitaria.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00.