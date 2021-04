19 Aprile 2021

(Teleborsa) - Volano in borsa i due club quotati tra i dodici che hanno annunciato di dare il via a una nuova Superlega europea. Brillante rialzo per Juventus, che archivia la sessione con un guadagno del 17,85% a Piazza Affari, mentre allunga il passo rispetto alla seduta precedente Manchester Utd Plc New, portandosi a 17,7 con un rialzo del 9,45% a Wall Street.

I rappresentanti delle due squadre avranno inoltre posti di spicco nella nuova organizzazione: il presidente della Juve Andrea Agnelli e il co-presidente dello United Joel Glazer saranno infatti vicepresidenti della Super League, con il presidente del Real Madrid Florentino Perez al vertice. Secondo le indiscrezioni di stampa, i quindici team che daranno il via alla competizione (12 fondatori e 3 da individuare) riceveranno da JPMorgan un pagamento anticipato di oltre 3,5 miliardi di euro.

"La chiara implicazione è una significativa diminuzione del valore dei diritti per la UEFA Champions League che, presumibilmente, verrebbe completamente cesserebbe di esistere o continuerebbe senza la partecipazione di alcuni/la maggior parte dei club più importanti", hanno scritto gli analisti di Citigroup in una nota ai clienti. Tuttavia, "con così tante critiche, anche da parte dei tifosi, si è tentati di presumere che la Super League proposta non vedrà la luce", hanno aggiunto.

L'annuncio ha fatto guadagnare terreno anche a squadre quotate ma non coinvolte nel progetto. Il Borussia Dortmund ha chiuso la seduta con un rialzo dell'11,22% a Francoforte, mentre l'Ajax ha guadagnato un più contenuto +0,32% sulla Borsa di Amsterdam.