GPI, perfezionato accordo con Oslo

(Teleborsa) - GPI, società leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, fa sapere che è stato dato corso all'accordo sottoscritto con OSLO lo scorso 16 gennaio - comunicato in pari data.



In particolare, OSLO ha conferito OSLO ITALIA, società veicolo appositamente costituita da GPI, il ramo d'azienda specializzato nella fornitura di sistemi direzionali per il settore sanitario pubblico e privato.



Nel rispetto degli accordi, GPI ha quindi acquistato da OSLO, al prezzo di circa 5,6 milioni di euro, la maggioranza di Oslo Italia sino a detenere circa il 65% del capitale sociale di quest'ultima.



Silvio Del Balzo è stato nominato Presidente, Giovanni Bianchi Amministratore Delegato e Federica Fiamingo Consigliere.



