(Teleborsa) - Uno scontro sempre più vivo. Dopo la crisi di Governo che ha colpito l'Italia nella giornata di ieri, non si sono fatte attendere le dichiarazioni di alleati e opposizione.. Lasciano macerie, il PIL a 0. Capitan Fracassafa questa mossa non perché si sente forte ma. Ma l'Italia è un grande Paese, non può esser culla di odio. Il tempo è stato galantuomo, lo sarà ancora di più", duro ilnei confronti dellae di Matteoin particolare.è la dichiarazione di Luigiattraverso il suo profilo ufficiale. Il Ministro ha poi fatto un cenno al taglio dei parlamentari: "Quando andrò a votare, vorrei ci fossero, conche ingolfano il Paese. Sono un esercito di, ecco perché per fare una riforma si impiegano anche anni".Prosegue senza mezzi termini il post del leader pentastellato: "Non è così difficile, Salvini, vinci la paura, supera le pressioni die dei tuoi alleati. Fai un, se hai davvero il coraggio di cambiare, poi".