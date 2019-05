Governo, Boccia: è ora che Salvini e Di Maio si chiariscano

(Teleborsa) - Giorni di acque agitate nell'esecutivo con gli alleati di Governo, Salvini e Di Maio che si punzecchiano a distanza sullo sfondo delle ormai prossime Elezioni Europee, in programma il 26 maggio.



"E' venuto il momento che i leader dei due partiti si chiariscono e abbiano una visione di medio termine del paese e un obiettivo sul quale spingere". Lo ha dichiarato il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, all'assemblea di Confagricoltura.



"La politica - ha aggiunto - dovrebbe avere il senso del limite, mi auguro che quello di oggi sia un linguaggio frutto di una ubriacatura elettorale e di un confronto serrato. Dopo le elezioni dovremo affrontare una manovra economica di fine anno non affatto marginale, dobbiamo andare oltre la manovra e immaginare il futuro fra 4/5 anni, ci vuole un impegno nel presente per costruire il futuro". © RIPRODUZIONE RISERVATA