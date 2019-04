Governo adotta Piano Mobilità Sostenibile per rinnovo parco bus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, volto non solo a migliorare la qualità dell'aria ma anche a rilanciare la filiera industriale di produzione di autobus.Il Piano punta a ridurre la vetustità delle vetture, attraverso il rinnovo dei parco autobus adibiti al trasporto pubblico locale con mezzi meno inquinanti (elettrici, a metano o a idrogeno) e più moderni. In media attualmente in Italia gli autobus usati hanno circa 11,4 anni, a fronte dell'età media europea di circa 7,5 anni.Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), atteso da anni, prevede inoltre che al sud debba andare non meno del 34% delle risorse stanziate. Viene anche stabilito che le risorse assegnate nel primo triennio, sino al 50% del contributo concesso, possono essere destinate alla realizzazione della rete infrastrutturale per l'alimentazione alternativa (es. metano, idrogeno, elettrica).