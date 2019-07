Google studia un nuovo social: nasce Shoelace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo, il colosso di Mountain View ci riprova, questa volta in maniera più particolare, con un prodotto destinato a poco., nasce con l'intento di unire le persone, al di fuori della dimensione internet in base agli interessi.L'app, in fase di testing a, permette di entrare in contatto con altre persone che sono nelle vicinanze, organizzando una partita di basket, ad esempio, con personema che condividono le stesse, con le attività del singolo individuo che diventano centrali. "Con Shoelace - annuncia Google - vogliamo allacciare le persone fra di loro in base ai loro interessi, con le attività che chiamiamo".Non è ancora chiaro se il social network verrà lanciato in forma, ma sembra una applicazione molto simile a, che permetteva l'organizzazione di eventi. Con Shoelace, gli utenti possono partecipare alle attività organizzate da altri,in una mappa interna alla piattaforma.