Google si prepara ad invadere il mondo dei servizi finanziari

(Teleborsa) - Google si appresta ad entrare nel settore bancario offrendo ai clienti conti correnti. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, il colosso di Mountain View starebbe lavorando al progetto 'Cache' per offrire ai propri clienti conti correnti assieme a Citigroup e una piccola banca di credito cooperativo dell'Università di Stanford.



Il lancio è atteso per il prossimo anno.



Il famoso motore di ricerca sarebbe l'ultimo colosso della Silicon Valley in ordine temporale ad affacciarsi ai servizi finanziari, visto che Facebook sta lavorano alla criptovaluta Libra, Apple ha lanciato la propria carta di credito e Amazon ha pensato di offrire conti correnti.



