Google lancia Toronto nel futuro: il piano per trasformarla in smart city

(Teleborsa) -e diventare unagrazie al progetto targatola divisione di Mountain View che si occupa dello sviluppo urbano intelligente. In ballo investimenti perIldella città canadese partirà da due quartieri affacciati sul lago Ontario e prevederà, tra le altre cose, l'installazione diin linea con l'ambizioso piano che ha richiesto 18 mesi per la progettazione ed è contenuto in un dossier da 1524 pagine.L'obiettivo che, con un impatto profondo sulla vita urbana, dice l'amministratore delegato di Sidewalk,Lapotrebbe già iniziare nel, ma dipenderà dalleper la gestione delle nuove tecnologie e l'esatta natura delle regole dovrà essere definita dal governo, spiega Doctoroff.Uno deipoi è quello delanche seha ribadito che non li venderà, non li userà per la pubblicità e non li offrirà a terzi senza esplicito consenso del governo.i due quartieri dai quali dovrebbe partire la trasformazione di Toronto in una città del futuro. I lavori comprenderebbero l'installazione diper proteggere le persone da acquazzoni, strutture realizzate in legno all'insegna della