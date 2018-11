Gli Stati Generali Green Economy lanciano sette proposte per rilanciare economica e occupazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La settima edizione degliha preso il via alla, all'interno di Ecomondo, la manifestazione su ambiente e rinnovabili organizzata da(IEG) dal 6 al 9 novembre.Aprendo la sessione plenaria, l'Amministratore delegato di IEGha voluto porre l'attenzione sull'importanza che questo evento riveste dal punto di vista informativo e scientifico per l'economia e la ricerca. Il manager ha parlato anche del ruolo di IEG e della sua capacità di aggregare interlocutori istituzionali e segmenti industriali e rappresentare un ponte di collegamento utile a rilanciare la competitività del Paese.Teleborsa ha intervistato il Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibileche ha parlato degli effetti dello sviluppo della Green Economy sull'economia e sull'occupazione: con 7-8 miliardi di investimenti pubblici nei prossimi 5 anni si attiverebberoprivati, generando un(3,3 milioni con l'indotto), pari a 440 mila unità in più l'anno (660 mila con l'indotto).Rilanciare le rinnovabili, puntare sull'economia circolare, promuovere la qualità ecologica fra le imprese, sviluppare un'agricoltura sostenibile, stimolare una mobilità ed una rigenerazione urbana che migliori la qualità della vita e tutelare il capitale naturale: sono queste le, sotto la regia della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e contenute nella, che individua unsu cui indirizzare gli investimenti, pubblici e privati: un raddoppio delle fonti rinnovabili; azioni di riqualificazione profonda degli edifici privati e pubblici, il conseguimento dei nuovi target europei di riciclo dei rifiuti; la realizzazione di un grande Programma di rigenerazione urbana; il raddoppio degli investimenti nell'eco-innovazione, misure per la mobilità urbana sostenibile e per l'agricoltura ecologica e di qualità; la riqualificazione del sistema idrico nazionale; il rafforzamento della prevenzione del rischio idrogeologico fino al completamento delle bonifiche dei siti contaminati.Dalla Relazione emerge che i, considerando i 5 anni, sono lecon il 32% del totale degli occupati (circa 702.000 posti di lavoro diretti e indiretti), seguiti dall'con il 18% del totale degli occupati (circa 393.000 posti di lavoro, in questo caso solo diretti), dallacon il 12% (circa 255.000 posti di lavoro), dall'con il 9% (oltre 197.000 occupati); dallacon l'8% (circa 178.000 posti di lavoro), dallacon il 5% (circa 117.000 posti di lavoro).Completano il quadro, ilincentrato sul passaggio dall'economia lineare a quella circolare con il 5% degli occupati, lae l'entrambe con il 2% di posti di lavoro e infine la prevenzione del rischio idrogeologico con lo 0,7% degli occupati.- La Relazione 2018 fornisce anche un aggiornamento sull'andamento dei settori strategici delle green economy in Italia registrando eccellenze e cadute. L'Italia nel 2017 ottiene(è prima fra i grandi Paesi europei), agricoltura biologica ed anche eco-innovazione, ma ha, la tutela della biodiversità, la decarbonizzazione.