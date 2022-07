Gimbe, nuovi casi Covid in forte aumento: indispensabile la mascherina, si rischia "lockdown di fatto"

(Teleborsa) - Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva che nella settimana 29 giugno-5 luglio 2022, rispetto alla precedente, si è registrato un aumento di nuovi casi Covid (595.349 vs 384.093) e decessi (464 vs 392). In crescita anche i casi attualmente positivi (1.087.272 vs 773.450), le persone in isolamento domiciliare (1.078.946 vs 767.178), i ricoveri con sintomi (8.003 vs 6.035) e le terapie intensive (323 vs 237).

Una "crescita esponenziale dei contagi, che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati", ha sottolineato Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione. "Quarte dosi al palo e con grande differenze regionali nelle coperture" e "un'alta percentuale di popolazione sintomatica o isolata, che rischia di determinare un 'lockdown di fatto' su vari servizi, inclusi quelli turistici", ha aggiunto.

Secondo Cartabellotta, "in questa fase, oltre ad accelerare la somministrazione della 4/a dose nei pazienti vulnerabili, è indispensabile contenere la circolazione virale utilizzando le mascherine". "Esistono reali motivi di preoccupazione", ha commentato ancora il presidente della Fondazione GIMBE, anche perché "l'occupazione dei posti letto è destinata ad aumentare nelle prossime settimane".