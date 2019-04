(Teleborsa) - I prezzi alla produzione del settore servizi in Giappone salgono a marzo.



Il dato, comunicato dalla Bank of Japan, indica su base tendenziale un incremento dell'1,1% come nel mese precedente e le attese degli analisti.



Su base mensile, il dato ha registrato un incremento dello 0,7% dopo il progresso dello 0,3% di febbraio.



