Giappone, indice attività complessiva aprile conferma tracrollo economia

(Teleborsa) - Confermata la brusca frenata dell'economia giapponese nel mese di aprile quando il mondo era in pieno lockdown per la pandemia di coronavirus. Lo conferma l'indice dell'attività complessiva, che segna un -6,4% dopo il -3,4% del mese precedente. Il dato è comunicato dal Ministero dell'economia.



L'indicatore, che rappresenta una media pesata dell'andamento dei principali settori dell'attività economica, ha visto il settore delle costruzioni registrare una crescita zero dopo il +1,9% precedente, mentre il settore terziario segna un -6% dopo il -3,7% precedente e quello industriale un -9,8% dopo il -3,7% precedente.



