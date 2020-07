Germania, dosoccupazione giugno cresce meno del previsto

(Teleborsa) - Sale anche a giugno la disoccupazione in Germania anche se ad un ritmo più lento del mese precedente. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è salito al 6,4% dal 6,3% del mese precedente, ma risulta inferiore al 6,6% atteso.



Parallelamente, c'è stato un aumento di 69mila disoccupati, dopo la crescita di 238mila rilevato a maggio e contro attese per un incremento di 120mila disoccupati.



Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,853 milioni dai 2,813 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,943 milioni da 2,875 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA