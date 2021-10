Genertel, Pescarini: "Tecnologie utili per offrite al cliente esperienza memorabile"

Martedì 19 Ottobre 2021, 16:15

(Teleborsa) - Genertel fa uso delle tecnologie più innovative per facilitare l'operatività e per offrire al cliente un'esperienza "memorabile". Lo ha affermato Maurizio Pescarini, CEO e General Manager di Genertel e Genertel Life, in occasione della presentazione della nuovo modello di assicurazione.

"Il nuovo modello Genertel è 100% nativo digitale e si basa sull'uso sapiente e diffuso di tecnologia, da un lato per efficientare il nostro modello operativo interno, dall'altro per offrire al cliente un'esperienza straordinaria e memorabile su diversi ecosistemi di bisogno, Partiamo dalla mobilità a dicembre per poi estendere nel 2022 alla casa ed al benessere".

"Per quanto riguarda le 5 tecnologie al centro del modello sono il data& cloud, il biometric, l'augmented reality, l'artificial intelligence e le interfacce conversazionali".

Cosa è il programma BeeGood?

"E' uno degli elementi portanti del nuovo modello. Abbiamo voluto inserire all'interno del post vendita della nuova Genertel un programma sociale che coinvolge la community dei clienti Genertel, dandogli la possibilità di accumulare punti - i cuoricini - che poi vengono convertiti da Genertel in contributi monetari per diverse cause sociali, nell'ambito della salute, del sociale e dell'ambiente".