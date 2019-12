© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in linea con la sua strategia, partendo dai giovani e dall'ascolto delle loro esigenze. Lo ha spiegato in una intervista a Teleborsadi Generali Italia, in occasione della premiazione del Candidate Journey Contest, un concorso riservato ai giovani per ideare nuovi processi di selezione del personale."Noi abbiamo cominciato a ragionare sul processo di selezione e sull'experience che le persone che approcciano Generali hanno entrando in contatto con noi. Fra l'altro, rifacendosi alla strategia partner di vita, noi vogliamo esserlo verso i nostri clienti e vogliamo esserlo in tutti gli aspetti con cui noi ci interfacciamo verso il mercato"."Ecco, abbiamo ripensato anche anche il processo di selezione è molto importante dal punto di vista dell'immagine e delle modalità con cui Generali si presenta al mercato e quindi abbiamo voluto innovare, nel processo di selezione, abbiamo pensato di farlo partendo dai nostri clienti, che poi sono le persone che vogliono entrare a lavorare in Generali. Abbiamo avuto l'idea di questo contest digitale che è piuttosto innovativo nel panorama italiano, in cui abbiamo chiesto a loro di disegnarci questo processo e chiedere loro che cosa vogliono trovare quando si approcciano a cercare un nuovo lavoro"."Ho visto tanti progetti, molto interessanti. Il vincitore sarà il processo che chi si approccerà a Generali in futuro per cercare una nuova opportunità, la troverà e sono sicuro che sarà un'esperienza Wow".