(Teleborsa) -ha annunciato la nomina di, CFA nel ruolo di Head of DACH Sales. In questa posizione Bannier sarà responsabile di ampliare la capacità distributiva di Generali Investments in Germania, Austria e Svizzera, contribuendo in modo rilevante all'ulteriore consolidamento della strategia multi-boutique di Generali nell'asset management, si legge in una nota diffusa da Banca Generali.La nomina sarà effettiva dal 1° gennaio 2021., CEO di Generali Investments Partners, ha commentato: "Nel contesto attuale le esigenze dei nostri clienti sono in continua evoluzione, con una significativa attenzione a fattori distintivi come qualità e specializzazione. Solido capitale, resilienza e attenzione massima ai clienti sono fondamentali in un mercato altamente competitivo e regolamentato. La nomina di Stephan rappresenta un pilastro significativo per la nostra strategia, ampliando la presenza e il livello di servizio per i nostri clienti in questi mercati"., Global Head of Sales di Generali Investments Partners, ha concluso: "L'arrivo di Stephan è un'integrazione perfetta per il nostro team e la sua esperienza nello sviluppo delle relazioni con i clienti e delle strategie di distribuzione ci consentirà di rafforzare la nostra presenza sui mercati tedesco, austriaco e svizzero, sempre più strategici nelle nostre linee guida di crescita. Contribuirà fortemente a rafforzare la proposta di Generali verso i clienti chiave, facendo leva sulle differenziate e distintive competenze di investimento offerte dalla nostra piattaforma multi-boutique".