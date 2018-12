Generali incrementa quota in joint venture assicurative indiane

(Teleborsa) - Il Gruppo Generali ha completato l'operazione di aumento della propria partecipazione nelle joint venture assicurative indiane con Future Group dal 25,5% al 49%.



Con questa operazione, Generali investirà circa 120 milioni nella partnership e intensificherà l'utilizzo della vasta rete distributiva di Future Group, che vanta una piattaforma per la clientela unica nel suo genere, per offrire soluzioni assicurative in tutto il mercato indiano con un focus sul digitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA