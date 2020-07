Generali: completato con successo collocamento secondo green bond

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha collocato nella giornata odierna un, che sarà emessoIn fase di collocamento dei nuovi titoli, oltre, da una base altamente diversificata di oltre, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/Sri.L'emissione ha suscitato un, che hanno rappresentato circa l'87% degli ordini assegnati, a conferma della solida reputazione di cui il Gruppo gode sui mercati internazionali. Il 25% dell'obbligazione è stato allocato agli investitori del Regno Unito e dell'Irlanda, il 25%% ai conti francesi e del Benelux, circa il 19% agli investitori italiani e spagnoli, il 18% agli investitori tedeschi e svizzeri. Si e' registrata anche una partecipazione dell'8% dei paesi nordici e del 2% per gli asiatici.Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario, Merrill Lynch International e Natixis operano in qualità di Dealer Managers dell'Invito nonchè di Joint Lead Managers dei Nuovi Titoli. Deutsche Bank Aktiengesellschaft e Merrill Lynch International operano anche come Structuring Advisers dell'Invito."Queste due operazioni - ha commentato il group CFO di Generali,- allungheranno ulteriormente la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie. Inoltre, esse condurranno a una ulteriore riduzione delle spese annue lorde per interessi. Sono inoltre particolarmente contento dell'accoglienza positiva ricevuta dal nostro secondo green bond, che conferma il nostro impegno per la Sostenibilità".