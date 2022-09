Gas: chiude in forte calo, ma Gazprom blocca ancora Nord Stream

Venerdì 2 Settembre 2022, 20:15







(Teleborsa) - Nuove tensioni si accumulano sulle quotazioni del gas. Gazprom ha annunciato di aver individuato alcune perdite di olio nel corso dei lavori di manutenzione alla stazione di compressione di Portovaya. "I guasti e danni individuati - spiega Gazprom - non consentono una operatività sicura ed esente da problemi del motore della turbina". Per questa ragione "il trasporto di gas" è stato "completamente fermato".



Nel frattempo, le quotazioni del gas hanno chiuso l'ottava in forte calo proprio sull'aspettativa della riapertura del gasdotto Nord Stream 1 dopo una fermata di tre giorni per manutenzione. Alla chiusura ufficiale della piattaforma TTF di Amsterdam il prezzo del gas naturale ha segnato 214,7 euro al megawattora.



Questa volta Gazprom non ha fornito indicazioni sui tempi di chiusura del gasdotto.