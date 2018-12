FS, traffico in ripresa dopo guasto Orvieto-Orte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che ha rallentato il traffico ferroviario della direttrice Firenze-Roma nel tratto fra Orvieto e Orte. Dalle ore 10 di questa mattina fino alle ore 12:50, la normale circolazione dei treni delle linee AV e convenzionale in direzione Roma, è stata resa meno agevole dal mal funzionamento della linea elettrica di alimentazione dei treni.Nonostante, con allungamento dei tempi di viaggio medi di 90 minuti e con punte per alcuni convogli fino a 150 minuti,ha reso possibile ridurre il disagio a poche ore. 240 ferrovieri hanno lavorato per assistere e informare le persone in viaggio sui treni e nelle stazioni, 140 dipendenti hanno prestato assistenza alle persone nei vagoni, 50 tecnici hanno lavorato in linea per risolvere il guasto e 50 operatori sono stati adoperati per monitorare e gestire il traffico ferroviario dalle sale operative centrali e territoriali.Inoltre, le persone in viaggio sono state costantemente, in alcuni casi fatti personalmente dal personale sui treni a causa dell'assenza della corrente elettrica.si è svolta anche nelle principali stazioni ,dove sono attivi tutt'ora i presidi Trenitalia di assistenza ai viaggiatori e nelle quali sono stati distribuiti kit con generi di conforto alle persone in arrivo con i treni in ritardo, e in ambito digitale, con il quale sono stati raggiunti oltre 2.000 viaggiatori con aggiornamenti costanti sul traffico ferroviario direttamente dalla Sala operativa.