FS Italiane: sciopero 25 - 26 ottobre, Frecce Trenitalia regolari

(Teleborsa) - Circoleranno regolarmente leoccasione dello sciopero del personale delproclamato da alcuni sindacati autonomi - dalle ore 21.00 di- in adesione a uno sciopero generale.Per glisi prevedono ripercussioni molto limitate. ricorda comunque che saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sulle sul sito web trenitalia.com.Sarà inoltre assicurato il collegamento frae l'aeroporto internazionaledi Fiumicino.Per i treni regionali, il cui programma potrà essere oggetto di alcune modifiche,ricorda che sono garantiti i servizi essenziali assicurati per legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).