8 Aprile 2021

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato Italiane ha ottenuto la certificazione WELL Health-Safety Rating, standard sviluppato dall'International Well Building Institute (IWBI) di New York, per le azioni messe in campo nell'ultimo anno a tutela dei dipendenti e per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

L'ente ha premiato le misure di contrasto e prevenzione al Covid-19 di FS Italiane come la pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro, la gestione dello smart working, il welfare per i dipendenti dedicato al Covid-19 come i tamponi antigenici rapidi per i lavoratori entrati in contatto con sospetti casi Covid e la copertura assicurativa in caso di ricovero da contagio.

"Questa certificazione è un'ulteriore conferma dell'impegno del Gruppo FS per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone - ha dichiarato Gianfranco Battisti, AD del gruppo FS Italiane - elementi distintivi dell'identità del gruppo e fra i principali driver del nostro modello di sviluppo".

"Ci congratuliamo con il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per aver fatto di tutto per dare priorità alla salute e alla sicurezza dei propri dipendenti e dei viaggiatori, affrontando le questioni centrali legate alla pandemia da Covid-19 e anche quelle più a largo spettro legate alla salute e alla sicurezza nel prossimo futuro", ha dichiarato Rachel Hodgdon, presidente e CEO di IWBI.