(Teleborsa) - A margine della presentazione del Rapporto di Sostenibilità e Obiettivi 2030-2050 l'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato italiane Gianfranco Battisti ha affermato che in futuro sarà impossibile uno sviluppo economico senza attenersi ai principi di sostenibilità ambientale.



"Sempre di più le aziende dovranno avere un ruolo socialmente responsabile e i mercati premieranno quelle aziende. Ma vi dico di più, le persone in futuro saranno sempre meno attente al prodotto ma a come viene creato e utilizzato", ha aggiunto l'AD Battisti.



Come si sta preparando il Gruppo FS?



"Si sta preparando con tantissime azioni: il rinnovo della flotta, implementando azioni che vanno a sostegno delle infrastrutture in una logica di ecosostenibilità ambientale. Soprattutto ci si sta impegnando anche con delle leve finanziarie per garantire uno sviluppo duraturo all'azienda".









