Freight Leaders Council apre al trasporto aereo: entra Cargo Start

(Teleborsa) -, l'associazione rappresentativa degli operatori logistici,, accogliendo fra gli associati la società, leader in Italia nel settore cargo aereo e logistica. Start up innovativa fondata nel 2020 a Roma, Cargo Startad alto valore aggiunto agli operatori della, in materia diCargo Start utilizza il sistema, che permette diper tutte le modalità di trasporto merci - aerea, ferroviaria, stradale, marittima e fluviale - e di calcolare l'impronta ecologica di un'intera flotta o di un singolo mezzo o tratta, in modo da elaborare le scelte di trasporto più sostenibili."Il Freight Leaders Council, da sempre aperto a tutte le modalità di trasporto in un'ottica di intermodalità sostenibile, è lieto di accogliere fra i propri soci la società Cargo Start, che sta sviluppando soluzioni in grado di aiutare gli operatori del settore aereo verso il complesso e sfidante percorso di decarbonizzazione in un settore, quello della logistica, definito da sempre come "hard to abate" in termini di emissioni", dichiara, presidente di Freight Leaders Council."Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'opportunità di entrare a far parte di Freight Leaders Council – commenta, Managing Director di Cargo Start – Siamo certi che, in questo contesto collaborativo, il nostro know-how di provider tecnologico possa contribuire a dare impulso alla transizione digitale in atto e a costruire un futuro più innovativo e più sostenibile per l'intera filiera."All'interno del FLC, Cargo Start sarà rappresentata da, nuovo Director Strategy & Business Development, che avrà il compito di delineare e implementare la nuova strategia commerciale della società, attraverso la supervisione delle funzioni Sales, Business Development, Marketing e Product Management.Laureata in economia aziendale all'Università Cà Foscari di Venezia, Cardinali vanta un'esperienza ventennale nel settore del cargo aereo e della logistica multimodale. Dal 2007 ha ricoperto diversi incarichi manageriali con crescenti responsabilità presso Emirates SkyCargo, dove dal 2015 ha svolto il ruolo di CargoManager Northern East Italy.