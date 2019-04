Francia, stabile la crescita nel primo trimestre

(Teleborsa) - Il PIL francese dovrebbe essere cresciuto allo stesso ritmo del quarto trimestre 2018.



Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL d'oltralpe ha registrato nel 1° trimestre un incremento dello 0,3% in linea con le attese e con quanto rilevato nell'ultima parte del 2018.



Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato un +0,5% così come gli investimenti.



L'import è aumentato dello 0,9% mentre le esportazioni sono cresciute ad un passo più lento (+0,1%).