Francia, PIL 4° trimestre in frenata e consumi al palo

(Teleborsa) -, in linea con il rallentamento dell'economia mondiale. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL d'oltralpe ha registrato nel 4° trimestre une. Nel terzo trimestre era stata registrata una variazione di +0,4%.Le spese perdelle famiglie hanno segnato il passo con una(era +0,5%), così come gli investimenti fissi lordi (+0,2% dopo +1%). Nel complesso, lafinale, escluse le variazioni delle scorte,rispetto al terzo trimestre (+0,1 punti da +0,5 punti).L'è aumentato molto in questo trimestre (+1,6% da -0,7%), ma anche lesono cresciute significativamente (+2,4% da +0,2%).L'INSEE oggi ha pubblicato anche iche hanno registratoispetto al -0,1% del mese precedente. Un dato che risulta, che indicava un decremento dello 0,3%, e che attesta la variazione acquisita nell'