Forex, dollaro estende rialzo su pausa tassi Fed

(Teleborsa) - Continua il rally del biglietto verde nei confronti delle principali valute, sostenuto dall'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA, che attraggono gli investitori, dopo chedi interesse.A fare da assist contribuisce anche l'ottimismo, tra gli addetti ai lavori, sul fronte commerciale: USA e Cina, infatti, sembrano più vicini ad un accordo. Un'intesa potrebbe essere firmata già a fine mese. Pechino abbasserebbe i suoi dazi ed altre restrizioni su alcune merci americane, tra cui prodotti agricoli, chimici e auto mentre Washington rimuoverebbe gran parte, se non tutte, le sanzioni applicate finora.Il cross eur/usd viaggia a 1,132 dollari con la prima area di supporto vista a 1,1289.L'euro dal canto suo si indebolisce in attesa del meeting della Banca centrale europea in programma giovedì 7 marzo.